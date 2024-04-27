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Экс-тренер «Спартака» объяснил, как пройдет матч с «Локомотивом»

Тренер Гладилин заявил, что «Спартак» и «Локомотив» сыграют от обороны

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в столичном дерби в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и «Локомотивом» зрители вряд ли смогут увидеть яркий атакующий футбол.

По мнению эксперта, игроки сконцентрируются на выполнении оборонительных задач.

«Жду спокойной игры — обеим командам нужны очки, они будут стараться играть строго в обороне и использовать те моменты, которые создадут. Авантюрного футбола не будет ни с одной, ни с другой стороны. Потеря Дуарте у «Спартака» мне не кажется ключевой, у команды есть множество квалифицированных игроков, способных выйти в центре защиты — Джикия, Бабич. Так что здесь проблем не вижу», — заявил Гладилин.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 39 баллов. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 11 очков. Следующий матч в рамках чемпионата России красно-белые сыграют дома с «Локомотивом». Игра состоится 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

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