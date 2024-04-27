Макрон рассказал об укреплении обороны Украины в ближайшие месяцы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новые поставки оружия Киеву со стороны Вашингтона, Берлина и Парижа в ближайшие месяцы «помогут Украине сопротивляться». Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что единственным выходом из российско-украинского конфликта является установление долгосрочного мира, который должен быть основан на уважении международного права и прав народов.

По его мнению, победа российской стороны в конфликте может привести к дестабилизации ситуации для Румынии, Молдавии и Польши на десятилетия. Макрон подчеркнул, что в данной ситуации на карту поставлено будущее Европы.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что для Украины будет заказано вооружение на $6 миллиардов.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины формируют новые бригады, но нуждаются в поставках западного оружия и техники. Зеленский подчеркнул, что эта поддержка «должна быть достаточной и своевременной».

По словам президента, в первую очередь Киеву нужны дальнобойные ракеты, истребители-бомбардировщики F-16 и не менее семи комплексов ПВО Patriot и ракеты к ним.

Ранее в Пентагоне сочли, что пакет помощи от США не позволит Украине провести наступление.