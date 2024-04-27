Стало известно, будет ли изменен лимит на легионеров в РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что не стоит менять лимит на легионеров в чемпионате, передает «РБ Спорт».

«На мой взгляд, надо оставить все, как есть. Это рабочий лимит, шарахаться не стоит», — сказал Алаев.

Сейчас в РПЛ в заявке на сезон может быть до 13 иностранцев. На поле могут выходить не более восьми иностранных игроков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

После 25 туров подопечные петербургский «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У сине-бело-голубых 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре калининградскую «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее Валерий Овчинников высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.