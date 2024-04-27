В Брянской области сбили украинский беспилотник

Система противовоздушной обороны в Брянской области уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава области.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Атаки украинских беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. В августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее силы ПВО РФ за ночь перехватили 68 дронов над Кубанью и Крымом.