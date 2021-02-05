Меркель выступила за диалог с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что диалог с Россией необходимо продолжать, несмотря на ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом пишет «Интерфакс».

«Дипломатическая задача — несмотря на глубокие разночтения, сохранять диалог», — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что сферами совместной работы с Москвой должны стать Ливия и Белоруссия.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.