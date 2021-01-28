Халилзада попросили остаться спецпредставителем США по Афганистану

Новая администрация США сохранит Залмая Халилзада на должности спецпредставителя по Афганистану. Об этом заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляцию ведет американский Госдепартамент.

«Мы попросили его продолжить эту важную работу», - заявил Блинкен.

Он отметил, что новая администрация собирается переоценить договоренности с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), чтобы понять, какие обязательства взяло на себя движение, а какие — США.

В конце февраля 2020 года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки.