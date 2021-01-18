Лавров опроверг утверждения о намерениях России присоединить Карабах

Москва совершенно не планирует признавать независимость Нагорного Карабаха и включать его в состав России. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года, передает РИА «Новости».

Он напомнил о том, что независимость НКР пока никем не признана, в том числе самой Арменией.

«У нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами и в первую очередь между Арменией и Азербайджаном», — подчеркнул российский министр.

Он отметил, что Россия будет готова помогать поиску такого решения, которое обеспечит мир, стабильность, безопасность в карабахском регионе.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Карабахе восстановили свыше 300 объектов благодаря гумпомощи из РФ

— Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента аэропорта в Карабахе

— Около 100 миротворцев РФ в Карабахе вакцинированы от коронавируса