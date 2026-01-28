Размер шрифта
Сийярто согласился с главой МИД Украины в одном вопросе

Сияйрто согласился с Сибигой в том, что Венгрия – препятствие на пути Киева в ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто согласился со словами украинского коллеги Андрея Сибиги о том, что Будапешт – единственное препятствие для членства Киева в Евросоюзе. Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сийярто заявил, что в случае вступления в политическое объединение Украина «принесет войну», а также поспособствует банкротству венгерских фермеров.

«Пока мы у власти, Украина точно не станет членом Европейского Союза, потому что украинцы принесут войну в ЕС и таким образом втянут нас в свою войну. Европейцы, среди них и венгры, потеряли бы свои деньги в пользу Украины, наши фермеры обанкротились бы из-за некачественного зерна, а украинская мафия использовала бы нас как транзитный пункт», – написал глава МИД Венгрии.

Накануне Сибига в интервью «Европейской правде» назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана угрозой для собственного народа, а Будапешт – единственным препятствием для членства Киева в Евросоюзе.

«Надо называть вещи своими именами. Венгрия является единственным препятствием для членства Украины в ЕС. Более того, я считаю, что премьер-министр Венгрии представляет угрозу для своего народа», — сказал глава МИД Украины.

Ранее Зеленский рассказал о «хороших сигналах» по давлению на Россию.
 
