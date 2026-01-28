В Москве мужчина познакомился со школьницей в сети и изнасиловал

В Москве заключен под стражу подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней, мужчина надругался над ребенком, назначив ей встречу в квартире. Об этом сообщает столичный СК.

По данным следствия, инцидент произошел 23 января, обвиняемый в одном из мессенджеров познакомился с несовершеннолетней и назначил девочке встречу. На следующий день, находясь в квартире одного из домов на улице Нижней Первомайской, он надругался над потерпевшей.

Девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге мигрант пытался изнасиловать девочку в подъезде. Он догнал девочку на лестнице и напал, однако школьница оказала сопротивление. Нападавший выхватил у нее бутылку лимонада и скрылся. Родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы.

Ранее мигрант пойдет под суд за избиение и изнасилование девушки в московском парке.