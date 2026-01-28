Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

В Москве мужчина познакомился со школьницей в сети и изнасиловал

В Москве мужчину задержали за изнасилование 13-летней школьницы
MDV Edwards/Shutterstock/FOTODOM

В Москве заключен под стражу подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней, мужчина надругался над ребенком, назначив ей встречу в квартире. Об этом сообщает столичный СК.

По данным следствия, инцидент произошел 23 января, обвиняемый в одном из мессенджеров познакомился с несовершеннолетней и назначил девочке встречу. На следующий день, находясь в квартире одного из домов на улице Нижней Первомайской, он надругался над потерпевшей.

Девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге мигрант пытался изнасиловать девочку в подъезде. Он догнал девочку на лестнице и напал, однако школьница оказала сопротивление. Нападавший выхватил у нее бутылку лимонада и скрылся. Родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы.

Ранее мигрант пойдет под суд за избиение и изнасилование девушки в московском парке.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!