В ЕС надеются, что РФ не покинет Договор по открытому небу

Выход России из Договора по открытому небу нанесет ущерб безопасности Европы. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Петера Стано, официального представителя главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«В пятницу Министерство иностранных дел России объявило о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора по открытому небу. Это не является немедленным выходом», — говорится в сообщении.

По словам Стано, Договор по открытому небу является ключевым элементом архитектуры ЕС по контролю над вооружениями и жизненно важной мерой по укреплению доверия и безопасности.

«Возможный выход России из Договора по открытому небу подорвет усилия по укреплению доверия и нанесет ущерб безопасности нашего континента. Мы надеемся, что Россия пересмотрит свое намерение выйти из Договора», — сказал он.

Ранее стало известно, что Россия начала процесс выхода из Договора по открытому небу.

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