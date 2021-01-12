Трамп счел призывы к импичменту продолжением «охоты на ведьм»

Президент США Дональд Трамп считает, что призывы к импичменту являются продолжением «величайшей охоты на ведьм в истории политики», передает РИА «Новости».

По его словам, такие призывы порождают «ужасный гнев».

«Мы не хотим насилия», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что 218 демократов в Конгрессе США поддержали резолюцию об импичменте Трампа.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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