Анонсировано первое публичное совещание Путина в 2021 году

Президент России Владимир Путин проведет первое публичное совещание в 2021 году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Совещание состоится во вторник, 5 января, рассказал Песков.

При этом тему и другие детали о совещании пресс-секретарь не раскрыл.

3 января Путин уже проводил встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, на которой глава региона доложил президенту о результатах проведения ликвидации последствий ледяного дождя, однако это совещание не было публичным.

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