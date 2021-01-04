Трамп выступит с «победной» речью в Джорджии

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит в понедельник, 4 января, с «победной» речью в Джорджии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Президент покинет Белый дом в 18.10, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия», — говорится в ежедневном расписании Трампа.

При этом в Джорджии по официальным данным победу на президентских выборах одержал Джо Байден.

Эта поездка пройдет на фоне публикации телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, которого глава государства уговаривал пересчитать голоса в его пользу.

Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах три раза, и каждый раз выяснялось, что Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

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— WP: Трамп в разговоре с госсекретарем Джорджии призывал пересчитать голоса в свою пользу