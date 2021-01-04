Пелоси в четвертый раз возглавила палату представителей США

Демократ Нэнси Пелоси избрана спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов 117-го созыва. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Представительница Демократической партии получила поддержку большинства конгрессменов, обойдя республиканца Кевина Маккарти.

80-летнюю Пелоси избирают спикером нижней палаты в четвертый раз. Она занимала данный пост в Конгрессе 110-го и 111-го и 116-го созывов.

Новый состав Конгресса США, члены которого были избраны в ходе выборов в США в ноябре 2020 года, приступил к своим должностным обязанностям 3 января.

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