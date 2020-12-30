Бывший президент Молдавии Додон возглавил Партию социалистов

Бывший президент Молдавии Игорь Додон стал председателем Партии социалистов (ПСРМ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии.

Отмечается, что члены партии единогласно проголосовали за избрание Додона председателем ПСРМ.

До этого пост председателя партии занимала Зинаида Гречанная.

Согласно законодательству Молдавии, президент на время мандата обязан приостановить членство в партии. Додон сложил свои полномочия председателя ПСРМ, которой он руководил с 18 декабря 2011 года, и вышел из партии 18 декабря 2016 года. 24 декабря 2020 года он восстановил свое членство в партии.

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