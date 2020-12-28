Вице-президент Бразилии заразился COVID-19
Антон Демидов
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У вице-президента Бразилии Амилтона Моурау обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на его пресс-службу.
Как рассказали в пресс-службе политика, положительный результат теста на COVID-19 был подтвержден у 67-летнего Моурау в воскресенье, 27 декабря. Там сообщили, что он будет находиться на изоляции в своей резиденции — во дворце Жабуру.
Представитель пресс-службы отметил, что вице-президент чувствует себя хорошо.