Вице-президент Бразилии заразился COVID-19

У вице-президента Бразилии Амилтона Моурау обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на его пресс-службу.

Как рассказали в пресс-службе политика, положительный результат теста на COVID-19 был подтвержден у 67-летнего Моурау в воскресенье, 27 декабря. Там сообщили, что он будет находиться на изоляции в своей резиденции — во дворце Жабуру.

Представитель пресс-службы отметил, что вице-президент чувствует себя хорошо.