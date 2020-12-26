Кравчук назвал заявление Зеленского о мобилизации «ответом патриота»

Первый глава Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о гипотетической «большой войне», на которую будут мобилизованы все граждане страны.

Экс-глава государства считает, что это «нормальный ответ патриота Украины».

«Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее Зеленский в интервью одному из украинских изданий заявил о готовности воевать в случае «нападения» России со стороны Крыма. Он отметил, что в таком случае будут мобилизованы все граждане: и мужчины, и женщины.

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