Трамп поставил США в пример выборы в Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что выборы главы государства в США проводятся хуже голосования в Афганистане. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, об этом ему рассказал молодой военный, работающий в Афганистане.

«Наши, с миллионами и миллионами недостоверных бюллетеней, направлявшихся по почте, были выборами страны третьего мира. Фальшивый президент!», — написал Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

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