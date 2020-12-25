Зеленский назвал условие звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позвонит российскому лидеру Владимиру Путину в случае дальнейшей задержки встречи в «нормандском формате» на уровне советников.

«Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться», — отметил он.

Глава Украины напомнил, что встреча советников должна была пройти в декабре, однако она не состоялась из-за несогласованности в переговорных позициях и пандемии коронавируса.

По его словам, он еще не звонил Путину, так как нет предмета для разговора. При этом Зеленский добавил, что хотел бы обсудить с российским коллегой не только ситуацию в Донбассе, поэтому необходим как «нормандский формат», так и прямой диалог.

«Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в «нормандском формате», ни вопрос заложников в России или в Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», — объяснил он в интервью украинскому изданию «Фокус».

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