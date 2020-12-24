Президент России Владимир Путин оценил работу правительства в 2020 году в ходе предновогодней встречи с кабмином. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, правительство в целом достойно работало, сохранив самообладание в условиях больших нагрузок.

«В короткие сроки была организована системная и слаженная работа, даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил, это совершенно очевидно», — сказал президент.

Путин отметил, что министрам удалось сохранить хладнокровие и работоспособность.

Однако, по его словам, были и недостатки. При этом глава государства отметил, что все необходимые выводы были уже сделаны.