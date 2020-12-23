Глава Красноярского края привился от коронавируса

Глава Красноярского края Александр Усс привился от коронавирусной инфекции. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции в Красноярске, передает РИА «Новости».

«Я прививку сделал. Хотя меня предупреждали о некоторых возрастных ограничениях ... Во время одной из командировок в Москву … Все прошло нормально — я поставил и забыл, никаких симптомов и последствий», — сказал губернатор.

По его словам, второй компонент он получил спустя 22 дня.

Усс также добавил, что к настоящему времени в Красноярский край поступило почти 2,5 тыс. доз вакцины.

«Нам обещают до конца года еще одну тысячу поставить. Сейчас идет кампания, прививки ставятся прежде всего медикам, кто работает в «красных» зонах и еще не переболел... Далее это социальные работники и педагоги», — сказал глава региона.

Он отметил, что в первом полугодии предстоящего года в Красноярский край планируется поставить до 1 млн доз вакцины, что позволит привить треть населения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президент Израиля Ривлин привился от COVID-19

— Байден привился от коронавируса в прямом эфире

— В Кремле заявили, что решение Байдена привиться от коронавируса не мотивирует Путина