В Белом доме допустили, что Россия не причастна к кибератаке на США

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу допустил, что Россия может быть не причастна к кибератаке на компьютерные системы правительства США, передает ТАСС.

«Не знаю полностью, кто несет ответственность. Люди говорят: Россия. Я этого не знаю. Речь может идти о других странах», — сказал Кадлоу.

Он добавил, что кибератака не оказала никакого воздействия на американскую экономику.

Ранее в США обнаружили, что компьютерные сети федерального правительства долгое время подвергались кибератакам.

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