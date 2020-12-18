В Белом доме допустили, что Россия не причастна к кибератаке на США
Валерия Исполатова
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Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу допустил, что Россия может быть не причастна к кибератаке на компьютерные системы правительства США, передает ТАСС.
«Не знаю полностью, кто несет ответственность. Люди говорят: Россия. Я этого не знаю. Речь может идти о других странах», — сказал Кадлоу.
Он добавил, что кибератака не оказала никакого воздействия на американскую экономику.
Ранее в США обнаружили, что компьютерные сети федерального правительства долгое время подвергались кибератакам.
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