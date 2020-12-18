Конгресс США получит вакцину от COVID-19

Американские конгрессмены смогут привиться от коронавируса нового типа вакциной из первой партии, заявил главный медик конгресса Брайан Монахан. Его слова приводит Reuters.

Совет национальной безопасности Белого дома уведомил, что Конгрессу будет предоставлено определенное количество доз вакцины от COVID-19, отметил Монахан. При этом количество выделенных Конгрессу доз препарата и время начала вакцинации не сообщается.

Ранее в США одобрили экстренно использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, в настоящее время на стадии одобрения находится вакцина компании Moderna. 14 декабря в стране стартовала вакцинация.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в стране выявлено более 17 млн случаев COVID-19, из них более 300 тысяч — с летальным исходом.

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