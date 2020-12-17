Российские власти ожидают вмешательства в парламентские выборы в 2021 году

Президент России Владимир Путин уверен, что в парламентские выборы в стране в 2021 году будут вмешиваться.

«Конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают. И не только в наши выборы, по всему миру практически. Это наша глобальная политика — как базы по всему миру, так и вмешательство по всему миру», — заявил он на ежегодной пресс-конференции.

Глава государства добавил, что власти готовятся к вмешательству.