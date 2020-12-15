Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин направил телеграмму Джо Байдену, где поздравил его с победой на выборах президента США, сообщается на сайте Кремля.
В телеграмме российский лидер пожелал новому президенту США успехов.
Путин также отметил, что Москва и Вашингтон несут особую ответственность за безопасность и стабильность в мире.
Он выразил уверенность, что, несмотря на разногласия, страны смогут способствовать решению многих проблем и вызовов.
Российский лидер заверил, что со своей стороны «готов к взаимодействию и контактам» с Байденом.
Ранее стало известно, что Байден набрал 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом.