Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Джо Байдену, где поздравил его с победой на выборах президента США, сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме российский лидер пожелал новому президенту США успехов.

Путин также отметил, что Москва и Вашингтон несут особую ответственность за безопасность и стабильность в мире.

Он выразил уверенность, что, несмотря на разногласия, страны смогут способствовать решению многих проблем и вызовов.

Российский лидер заверил, что со своей стороны «готов к взаимодействию и контактам» с Байденом.

Ранее стало известно, что Байден набрал 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом.