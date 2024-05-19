Стал известен игрок «Крыльев Советов», способный заиграть в топ-клубе

Рекордсмен самарских «Крыльев Советов» по числу проведенных матчей Антон Бобер после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что защитник Юрий Горшков уже готов к переходу в большой клуб. Его слова приводит Legalbet.

«Горшков уже готов для перехода в топ-клуб. Самарцам не привыкать к слухам вокруг их игроков и к тому, что они периодически их теряют. Но в команде, несмотря на это, все равно появляются новые игроки, способные их заменить», — заявил Бобер.

Матч состоялся в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Фабиан Бальбуэна, который оформил дубль, Бителло и Муми Нгамалё. Единственный гол самарцев оформил Юрий Горшков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков и на пять баллов опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков. Однако и петербургский клуб, и «быки» матч 29-го тура еще не сыграли.

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