Легендарный вратарь «Спартака» рассказал, где видит Акинфеева в новом сезоне

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью Legalbet заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев постепенно близится к завершению профессиональной карьеры.

По его словам, 38-летний капитан армейцев стал проигрывать конкуренцию более молодым игрокам.

«В ЦСКА хорошие молодые мальчики-вратари. А Акинфееву, видимо, уже даже на замену текущее состояние не позволяет выходить. Полагаю, что с возрастом и со своим элитным положением Игорь уже немного уступает место более молодым коллегам. Думаю, что он останется в следующем сезоне — вопрос только в каком качестве», — заявил Кавазашвили.

Акинфеев перестал выходить на поле в последних матчах армейцев. Он не сыграл в ответном поединке финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита» — в старте вышел Владислав Тороп, когда он получил травму, то его заменил Владимир Шайхутдинов.

Поединок состоялся 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

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