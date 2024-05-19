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ЕС ужесточит правила ввоза домашних животных из России

Евросоюз ужесточит требования к ввозу домашних животных из РФ и Белоруссии

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Shutterstock/Alfredo Cecchi

Евросоюз намерен ужесточить требования ко ввозу домашних животных из России, а также Белоруссии. Об этом сообщает портал Delfi, ссылаясь на Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы.

«С 16 сентября 2024 года ввозимое животное должно будет пройти серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства и получить документ, подтверждающий это», — следует из сообщения.

По информации портала, Россия и Белоруссия были исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические требования.

«В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного... Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Белоруссии и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что российские арендодатели стали чаще соглашаться сдавать жилье туристам с детьми и питомцами. По сравнению с апрелем 2023 года число доступных для посуточной аренды с детьми объектов выросло на 8%. Ключевой вклад внес сегмент загородного жилья — его за год стало больше на 53%.

Количество посуточных объектов, доступных для бронирования с животными, за год выросло на 10%. При этом арендодатели частных домов относятся к питомцам толерантнее, чем собственники квартир. Снять жилье при наличии домашнего животного позволят лишь 19% владельцев квартир против 44% собственников частного жилья.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют купить жилье в 2024 году.

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