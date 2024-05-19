Чемпион ОИ-2018 назвал лучшее нововведение КХЛ

Бывший голкипер магнитогорского «Металлурга» и сборной России Василий Кошечкин в интервью Legalbet заявил, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) провела удачный сезон с точки зрения новых правил.

По его мнению, лучшим правилом стал запрет на удержание шайбы полевым игроком в трапеции за воротами.

«Это придает динамики, убыстряет игру, увеличивает количество голевых моментов, и, соотвественно, мы видим большее количество шайб», — заявил Кошечкин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее капитан сборной Латвии заявил, что никогда больше не поедет в КХЛ.