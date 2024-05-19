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Большинство россиян считают престижной работу в фармацевтической отрасли

Две трети россиян назвали работу в фармотрасли престижной

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Две трети опрошенных россиян оценивают работу в фармацевтической отрасли как престижную — такие данные были получены в ходе исследования, проведенного компанией «Алцея» в преддверии Дня фармацевтического работника, который ежегодно отмечается в России 19 мая. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

На вопрос «Считаете ли вы работу в фармотрасли престижной» утвердительно ответили 64,4% респондентов. При этом своим работодателем они предпочли бы видеть крупную российскую компанию — так ответили 55,4% опрошенных. Самым привлекательным направлением для трудоустройства стали розничные и оптовые продажи — их готовы выбрать для себя 21,5% опрошенных. В числе популярных ответов также оказались работа в офисе фармкомпании (19%), производство (18,1%), медицинская поддержка (18%), исследования и разработка (17,6%).

Главным преимуществом работы в фармотрасли участники опроса видят возможность помогать другим людям заботиться о здоровье — этот ответ стал самым популярным (53,8%). 44% считают основным плюсом стабильность, а 43% — более широкие возможности для заботы о собственном здоровье. Респонденты отметили также, что работа в фармотрасли интересная (33,1%), с высокой зарплатой (29,2%) и возможностью повышать квалификацию (21,3%).

Среди прочих преимуществ работы в фармотрасли респонденты назвали скидки на фармпродукцию для сотрудников, возможность работать в шаговой доступности от дома, расширенный соцпакет, компенсация питания и услуг мобильной связи.

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