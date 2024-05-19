Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны ФРГ запросило 3,8 миллиарда евро на помощь Украине

Bild: Министерсто обороны ФРГ запросило 3,8 миллиарда евро на помощь Украине

close
100%
Global Look Press

Министерство обороны Германии просит у правительства страны 3,8 миллиарда евро для помощи Украине. Об этом говорится в материале немецкого издания Bild.

«Министерство обороны бьет тревогу в правительстве: по информации Bild, ведомство министра обороны Бориса Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года», — следует из материала.

До этого эксперт Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен призвал задействовать установленные на территории стран-членов НАТО системы противовоздушной обороны для защиты западной Украины. При этом политик подчеркнул, что это не требует отправки на Украину войск НАТО, поскольку системы ПВО Patriot способны защитить воздушное пространство страны, будучи дислоцированными в приграничных зонах Польши, Словакии и Венгрии.

Глава комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот высказал мнение, что вряд ли на предложение Вайнгартена будет много откликов. Представитель партии Христианско-демократический союз Йоханн Вадефуль в свою очередь заявил, что любое прямое вмешательство в боевые действия на Украине фактически превратит третьи страны в участниц конфликта.

Ранее Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами