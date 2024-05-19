Минобороны ФРГ запросило 3,8 миллиарда евро на помощь Украине

Министерство обороны Германии просит у правительства страны 3,8 миллиарда евро для помощи Украине. Об этом говорится в материале немецкого издания Bild.

«Министерство обороны бьет тревогу в правительстве: по информации Bild, ведомство министра обороны Бориса Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года», — следует из материала.

До этого эксперт Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен призвал задействовать установленные на территории стран-членов НАТО системы противовоздушной обороны для защиты западной Украины. При этом политик подчеркнул, что это не требует отправки на Украину войск НАТО, поскольку системы ПВО Patriot способны защитить воздушное пространство страны, будучи дислоцированными в приграничных зонах Польши, Словакии и Венгрии.

Глава комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот высказал мнение, что вряд ли на предложение Вайнгартена будет много откликов. Представитель партии Христианско-демократический союз Йоханн Вадефуль в свою очередь заявил, что любое прямое вмешательство в боевые действия на Украине фактически превратит третьи страны в участниц конфликта.

Ранее Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину.