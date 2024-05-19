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В шести регионах Украины звучит сигнал воздушной тревоги

В шести областях восточной Украины объявили воздушную тревогу

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Shutterstock/lunopark

Воздушная тревога объявлена звучит в Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

С 8.29 (совпадает с мск) воздушная тревога не затихает в Харьковской области. В 23.12 она объявлена в Сумской области, в 23.19 — в Николаевской, а в 23.33 — в Черниговской. В Одесской и Кировоградской областях сигнал тревоги зазвучал после полуночи.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока не планирует взятие Харькова.

16 мая воздушная тревога в Харьковской области продлилась рекордные 14 часов.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее в зоне СВО ликвидировали одного из лучших украинских летчиков.

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