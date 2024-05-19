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В Севастополе сработала система ПВО

Развожаев: российские ПВО отражают атаку ВСУ по Севастополю

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Unsplash

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о срабатывании систем противовоздушной обороны в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев.

По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины гражданская инфраструктура региона не пострадала.

До этого Развожаев сообщил, что на подстанции «Севастополь» были завершены ремонтные работы и энергоснабжение города было восстановлено.

17 мая Развожаев сообщил о временной приостановке городского освещения и движения электротранспорта в из-за проведения ремонтных работ на подстанции после того, как на нее упали обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме этого, из-за нехватки электроэнергии в городе отменили занятия во всех школах, детских садах, а также колледжах и техникумах.

Ранее беспилотники атаковали нефтезавод в Туапсе.

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