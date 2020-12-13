Песков оценил слухи про «бункер» Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что глава государства во время пандемии новой коронавирусной инфекции находится в «бункере».

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Песков подчеркнул, что Путин живет и работает в своей резиденции в Ново-Огарево, откуда выезжает в Кремль и командировки. Пресс-секретарь добавил, что в Ново-Огарево президент жил и до пандемии.

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