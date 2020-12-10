Посольство РФ ответило на высылку дипломатов из Нидерландов

Россия получила ноту МИД Нидерландов о высылке двух своих дипломатов за якобы «деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Гааге.

«В посольстве РФ подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников нашей дипмиссии персонами нон грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом», — говорится в сообщении.

При этом в посольстве указали, что доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было.

В российской дипмиссии также отметили, что Москва введет ответные меры на действия Амстердама.

Ранее двух российских дипломатов в Нидерландах обвинили в шпионаже, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.

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