Премьер Молдавии заразился коронавирусом
Карина Казанцева
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Премьер-министр Молдавии Ион Кику заразился коронавирусом, написала пресс-служба правительства в Facebook.
«У премьер-министра Иона Кику появились симптомы, характерные для вируса COVID-19, он сдал тест, результат оказался положительным», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Кику будет работать удаленно.
В Молдавии коронавирусом заразились 119 204, скончались 2 460 человек.
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