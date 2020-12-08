Премьер Молдавии заразился коронавирусом

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Премьер-министр Молдавии Ион Кику заразился коронавирусом, написала пресс-служба правительства в Facebook.

«У премьер-министра Иона Кику появились симптомы, характерные для вируса COVID-19, он сдал тест, результат оказался положительным», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Кику будет работать удаленно.

В Молдавии коронавирусом заразились 119 204, скончались 2 460 человек.

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