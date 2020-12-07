На Украине поддержали новый режим санкций Евросоюза

МИД Украины прокомментировал решение Евросоюза о введении нового режима санкций, который направлен против нарушения прав человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что поддерживают данные меры.

Кроме того, там выразили надежду, что новый режим станет «эффективным инструментом наказания виновных».

«РФ должна обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных и гуманитарных организаций в оккупированный Крым и на территории на востоке Украины», — подчеркнули в МИД Украины.

В ведомстве добавили, что это должно быть сделано «с целью мониторинга ситуации с правами человека». Там также заключили, что нарушения в области защиты прав человека наблюдаются и в Европе.

Ранее сообщалось, что Европейский союз с 8 декабря вводит в силу действие режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире.

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