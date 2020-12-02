Постпред Украины в ООН назвал свою версию Второй мировой войны

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер разрабатывал план Второй мировой войны совместно с главой СССР Иосифом Сталиным. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, первыми жертвами этого плана были поляки и украинцы. Так, по территории нынешней Западной Украины нацистские войска шли с Запада, а советские — с Востока.

«Украина принадлежит к тому региону, где началась Вторая мировая война», — произнес он в ходе торжественного заседания Генеральной Ассамблеи ООН в память о жертвах Второй мировой войны.

Кислица также сказал, что «советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше — во время отступления в 1941 году».

При этом представители других стран из числа выступивших на заседании положительно высказались о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом.

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