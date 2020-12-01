В Ульяновске подвели итоги работы VI Молодежного саммита БРИКС  

Во вторник в Ульяновске состоялся заключительный день VI Молодежного саммита БРИКС, в рамках итогового дня которого была проведена встреча министров и руководителей ведомств стран БРИКС, курирующих молодежную политику, в формате онлайн.

В ней приняли участие руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, министр по делам молодежи и спорта Индии Кирен Риджиджу, и.о. вице-председателя Всекитайской Федерации Молодежи Ву Ган, министр по делам женщин, молодежи и инвалидов Южно-Африканской Республики Маите Нкоана-Машабане и национальный секретарь по делам молодежи Бразилии Эмилли Райанне Коэльо Силва.

«Ключевой инициативой, реализованной нашей страной в молодежном измерении БРИКС, является запуск Проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия – БРИКС» в городе Ульяновск», — отметил Бугаев.

По его словам, проектный офис призван объединить усилия федеральных и региональных государственных органов, общественных организаций, студенческого сообщества с целью поддержки системного взаимодействия молодежи и молодежных организаций России с молодежью и молодежными организациями стран БРИКС.

В рамках Министерской встречи главы ведомств по делам молодежи стран БРИКС была утверждена Декларация VI Молодежного саммита БРИКС с включенными в нее предложениями по развитию сотрудничества в рамках молодежного измерения БРИКС по следующим направлениям: добровольчество, предпринимательство, официальная и общественная дипломатия, энергетическое сотрудничество и креативные индустрии.

Также важным итогом Саммита стало утверждение Концепции развития сотрудничества государств-участников БРИКС по поддержке молодежного волонтерского движения.



По итогам встречи главы ведомств по делам молодежи стран БРИКС поддержали инициативу создания на территории Ульяновской области Международной IT-долины. На данной площадке будет создана вся необходимая инфраструктура для разработки инновационных проектов и организации сотрудничества между предпринимателями стран БРИКС.