Премьер Японии выступил за скорейшее подписание мирного договора с Москвой

Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга выступил за скорейшее урегулирование территориального вопроса и подписание мирного соглашения между Токио и Москвой относительно Курильских островов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С конца (Второй мировой ) войны минуло 75 лет, но в обстоятельствах, когда территориальный вопрос все еще не решен, а мирный договор не заключен, надо как можно скорее урегулировать это», — подчеркнул японский премьер.

По его словам, в ходе сентябрьского телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидеры двух стран говорили о том, что необходимо поставить точку в этих вопросах, а не передавать их следующим поколениям.

Обращаясь к японскому народу, Суга отметил, что хотелось бы затем шаг за шагом прийти к решению территориального вопроса и заключению мирного договора.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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