На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие бургеры предпочитают россияне

«Бургер Кинг»: россияне предпочитают бургеры с говядиной
true
true
true
close
RossHelen/Shutterstock/FOTODOM

Россияне предпочитают бургеры с говядиной — в ресторанах на них приходится в среднем 69% продаж, в доставке — 72%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сети ресторанов «Бургер Кинг» на основе данных за осень 2025 года.

Куриные блюда держатся на уровне 26 и 22% соответственно. На рыбу приходится по около 2%.

При этом по регионам распределение вкусов заметно отличается. В ряде областей — например, на Алтае, в Алтайском и Красноярском краях, Астраханской, Вологодской, Кировской, Костромской и Курской областях, а также в Карачаево-Черкесии, республике Марий Эл и Чувашии — куриные бургеры и роллы занимают уже до трети всех покупок, а иногда и больше. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация иная: жители двух столиц значительно реже выбирают курицу, в ресторанах ее доля не превышает 20–23%, а в доставке снижается до 17–20%.

У 14% опрошенных россиян фастфуд входит в атрибут их идеальной пятницы, следует из данных сервиса «Пакет» от Х5. 23% респондентов могут потратить больше на особенные продукты к пятнице.

Ранее сообщалось, что россияне едят купленные продукты по дороге домой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами