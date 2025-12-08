Стало известно, какие бургеры предпочитают россияне

Россияне предпочитают бургеры с говядиной — в ресторанах на них приходится в среднем 69% продаж, в доставке — 72%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сети ресторанов «Бургер Кинг» на основе данных за осень 2025 года.

Куриные блюда держатся на уровне 26 и 22% соответственно. На рыбу приходится по около 2%.

При этом по регионам распределение вкусов заметно отличается. В ряде областей — например, на Алтае, в Алтайском и Красноярском краях, Астраханской, Вологодской, Кировской, Костромской и Курской областях, а также в Карачаево-Черкесии, республике Марий Эл и Чувашии — куриные бургеры и роллы занимают уже до трети всех покупок, а иногда и больше. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация иная: жители двух столиц значительно реже выбирают курицу, в ресторанах ее доля не превышает 20–23%, а в доставке снижается до 17–20%.

У 14% опрошенных россиян фастфуд входит в атрибут их идеальной пятницы, следует из данных сервиса «Пакет» от Х5. 23% респондентов могут потратить больше на особенные продукты к пятнице.

Ранее сообщалось, что россияне едят купленные продукты по дороге домой.