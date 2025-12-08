На концерт Григория Лепса в Москве продают билеты за 1,1 млн рублей

Комплект из 41 билета на «Рождество с Лепсом» продают за 1,148 млн рублей

Комплект билетов на декабрьский концерт Григория Лепса «Рождество с Лепсом» продают за 1,148 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт пройдет 21 декабря на площадке Live Arena. За указанную сумму можно приобрести доступ в премиум-бокс на 41 человека. Также доступен набор на 40 человек за 320 тыс. рублей. Цены на места в VIP-зоне начинаются от 40 тыс. рублей с человека, минимальная стоимость билета на трибуну составляет 8,5 тыс. рублей.

27 ноября российский продюсер Табриз Шахиди рассказал, что группа «Ленинград», рэпер Баста (Василий Вакуленко), «Руки Вверх» и народная артистка РФ Ирина Аллегрова стали лидерами списка самых высокооплачиваемых и приглашаемых артистов на новогодние корпоративы 2025 года. По словам Шахиди, в топ также входят Анна Asti, Филипп Киркоров, Егор Крид, Сергей Лазарев, Дима Билан, группа «Звери», Григорий Лепс, Полина Гагарина и Shaman. Отдельно продюсер упомянул певца Леонида Агутина, который, по его словам, «хоть и не является самым дорогим артистом, но работает больше всех».

Ранее Shaman раскрыл, кого считает лучшими артистами 2025 года.