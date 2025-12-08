На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать пропавшего пловца Свечникова отправится в Турцию в его день рождения

Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова едет в Турцию в день его 30-летия
true
true
true
close
beswim__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать пропавшего в августе при заплыве через Босфор пловца Николая Свечникова в день его 30-летия снова отправляется в Стамбул. Об этом aif.ru рассказала подруга спортсмена.

Галина Свечникова планирует встретиться с местным прокурором, представителем российского консульства и стамбульским чиновником, но ответов на запросы пока нет. Поиски Николая властями Турции фактически прекращены, организаторы заплыва не выходят на связь.

«Мы думаем, что всем наплевать на эту историю. Никто не хочет помочь горюющей семье или хотя бы просто ответить на вопросы», — сказала подруга пловца Алена.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

Ранее семья пловца объявила награду в 1 млн руб. за информацию о его местонахождении.

