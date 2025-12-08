Фитнес-тренер рассказала, сколько можно сжечь калорий, наряжая елку

Новогодние хлопоты — это не только праздничное настроение, но и отличная возможность для естественной физической активности. Пока наводится чистота и украшается дом, тело незаметно выполняет множество полезных движений. Например, обязательный элемент предновогодней суеты — оформление елки — может стать полноценной мини-тренировкой. Занятие задействует разные группы мышц и помогает сжечь калории, рассказала «Газете.Ru» Акулина Бахтурина, старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

«Во время украшения елки мы довольно длительное время постоянно активны: поднимаем и переносим коробки с игрушками и гирляндами, протираем ветки, тянемся, чтобы разместить украшения на верхушке, проходим вокруг дерева, приседаем и наклоняемся. В этой работе участвуют мышцы рук, плеч, спины, кора и ног. Так что даже в уютной домашней обстановке человек, вовлеченный в праздничный процесс, дает телу нагрузку, сравнимую с легкой гимнастикой», — объяснила она.

По словам тренера, количество сожженных калорий зависит от веса человека, интенсивности действий и продолжительности процесса.

«Например, для человека весом 60–70 кг примерный расход составит от 90 до 120 килокалорий за полчаса при легкой активности. Если активность средняя — человек не только развешивает игрушки, но и передвигает коробки, вешает гирлянды на высокую елку — то за те же 30 минут можно потратить уже 150–180 ккал. А если процесс проходит очень энергично, с подъемом тяжелых предметов и почти без остановок, то расход может достичь 200–250 килокалорий. Для сравнения: получасовая прогулка в спокойном темпе сжигает в среднем около 100 ккал. Таким образом, час праздничных хлопот у елки по энергозатратам вполне может заменить небольшую домашнюю тренировку», — рассказала эксперт.

Помимо расхода калорий, елочная суета приносит и другую пользу. Она укрепляет мышцы рук и плечевого пояса, особенно если елочка высокая и приходится тянуться вверх. Равномерное распределение украшений развивает координацию и гибкость. И, конечно, важнейший эффект — эмоциональный. Праздничная атмосфера, музыка, совместное дело с близкими снижают стресс, повышают настроение и мотивацию к движению, что положительно сказывается и на общем тонусе организма.

«Конечно, наряжать елку раз в год — это не замена регулярным тренировкам. Но теперь, украшая дом, можно точно знать, что совмещается приятное с полезным. Создается красота, и одновременно идет мягкая физическая нагрузка. А чтобы сделать этот процесс еще полезнее, попробуйте простые приемы. Поставьте коробку с украшениями подальше, чтобы добавить лишних шагов. Сознательно меняйте положение тела: присядьте, чтобы украсить нижние ветки, затем встаньте ровно для средней части и приподнимитесь на носочки для верхней. Чередуйте руки при развешивании игрушек. И обязательно включите бодрую музыку — она задаст ритм, подарит энергию и может в любой момент превратить украшение елки в веселый танец», — резюмировала Бахтурина.

