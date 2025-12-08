Россиянам рассказали, в каком случае банк обязан аннулировать кредит

Банк обязан аннулировать кредит, если гражданин взял его под давлением мошенников, а по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он напомнил, что с 1 сентября 2025 года начало действовать требование Центрального банка (ЦБ) России, согласно которому кредитным организациям необходимо улучшить свои системы безопасности, осуществлять проверку клиентов и предоставлять им период охлаждения.

«В противном случае, если человек пострадает от мошенников и по данному факту будет возбуждено уголовное дело, то банк обязан аннулировать кредитные обязательства клиента», — сказал эксперт.

По его словам, для реализации этого порядка нужно, чтобы кредит был оформлен без участия номинального заемщика.

В конце ноября доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что россияне стали реже брать кредиты из-за их слишком высокой стоимости — процентная ставка свыше 10% фактически означает долговую кабалу.

Ранее россиян предупредили об отказах в кредитах без официально подтвержденного дохода.