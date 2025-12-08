На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, в каких сферах импортозамещение превысило 100%

Депутат Воробьев: самообеспеченность России мясом превысила 100% в 2025 году
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В 2025 году уровень импортозамещения в сельском хозяйстве России достиг 102,1%, что подтверждает самообеспечение по ключевым категориям продукции. Самообеспеченность зерном превысила 149%, мясом и мясопродуктами — 102%, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Александр Воробьев.

«Если говорить о безусловном успехе в импортозамещении, то это сельское хозяйство. Сегодня Россия не только полностью обеспечивает себя, но и является крупнейшим мировым экспортером аграрной продукции. Это отчасти касается и смежных областей, таких как химическая промышленность. Есть позитивные сдвиги в легкой промышленности. Заметим, правда, что тут не всегда понятно географическое разделение между сырьевой и производственной базами, хотя, в комплексе, наверное, все равно можно говорить о существенном позитивном движении», — отметил Воробьев.

По его словам, ведется или как минимум декларируется активная работа по импортозамещению практически во всех отраслях российской экономики. По некоторым оценкам, в машиностроении и промышленности доля импорта снизилась до 40%, сказал Воробьев. Тем не менее полноценно реализовать импортозамещение в этих секторах, в том числе в таких высокотехнологичных, как электроника, крайне непросто вследствие технологических и финансовых сложностей, посетовал депутат. Он добавил, что активное импортозамещение подразумевает последовательный рост инвестиций и производства в этих сферах. Данный рост напрямую связан с темпами роста всей экономики нашей страны, более того — определяет его, уточнил парламентарий. Декларируемое же сейчас плановое «охлаждение» нашей экономики практически не оставляет возможностей для этого роста, заключил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с бизнесом актуальные вопросы экономического развития и импортозамещения. «Газета.Ru» вела трансляцию встречи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами