В Госдуме рассказали, в каких сферах импортозамещение превысило 100%

В 2025 году уровень импортозамещения в сельском хозяйстве России достиг 102,1%, что подтверждает самообеспечение по ключевым категориям продукции. Самообеспеченность зерном превысила 149%, мясом и мясопродуктами — 102%, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Александр Воробьев.

«Если говорить о безусловном успехе в импортозамещении, то это сельское хозяйство. Сегодня Россия не только полностью обеспечивает себя, но и является крупнейшим мировым экспортером аграрной продукции. Это отчасти касается и смежных областей, таких как химическая промышленность. Есть позитивные сдвиги в легкой промышленности. Заметим, правда, что тут не всегда понятно географическое разделение между сырьевой и производственной базами, хотя, в комплексе, наверное, все равно можно говорить о существенном позитивном движении», — отметил Воробьев.

По его словам, ведется или как минимум декларируется активная работа по импортозамещению практически во всех отраслях российской экономики. По некоторым оценкам, в машиностроении и промышленности доля импорта снизилась до 40%, сказал Воробьев. Тем не менее полноценно реализовать импортозамещение в этих секторах, в том числе в таких высокотехнологичных, как электроника, крайне непросто вследствие технологических и финансовых сложностей, посетовал депутат. Он добавил, что активное импортозамещение подразумевает последовательный рост инвестиций и производства в этих сферах. Данный рост напрямую связан с темпами роста всей экономики нашей страны, более того — определяет его, уточнил парламентарий. Декларируемое же сейчас плановое «охлаждение» нашей экономики практически не оставляет возможностей для этого роста, заключил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с бизнесом актуальные вопросы экономического развития и импортозамещения. «Газета.Ru» вела трансляцию встречи.