«Последние 10 метров — самые тяжелые». Келлог назвал два нерешенных вопроса по Украине

Келлог заявил, что для подвижек по Украине нужно решить вопросы ЗАЭС и ДНР

Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине «близко», но добиться соглашения мешают два ключевых вопроса — статус Запорожской АЭС и территорий ДНР. В начале декабря Вашингтон и Киев провели новые консультации, где стороны обсуждали меры безопасности и параметры будущего урегулирования.

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта «близко», однако остаются два ключевых нерешенных вопроса — статус Запорожской атомной электростанции и территорий Донецкой народной республики. Выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в Калифорнии, Келлог подчеркнул, что эти темы являются финальными и наиболее сложными пунктами возможного соглашения.

По его словам, «последние 10 метров до цели самые тяжелые», и именно неопределенность вокруг ЗАЭС и Донецкой области мешает сторонам перейти к финальному этапу согласования. Он отметил, что после решения этих вопросов «остальное отлично сложится».

«Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область <...> и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — сказал он.

Роль Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция, которая является крупнейшей в Европе, остается одной из самых чувствительных тем переговоров. Станция находится под контролем России с весны 2022 года. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно подчеркивало необходимость обеспечения безопасности объекта и сохранения режима недопущения военных действий вокруг него.

В докладах МАГАТЭ регулярно указывается, что эксперты фиксируют повреждения прилегающей инфраструктуры и перебои в энергоснабжении, но не имеют подтверждений тому, кто является ответственным за обстрелы.

Станция включена в российскую энергосистему, и с сентября 2022 года не производит электроэнергию для Украины, поскольку ее энергоблоки находятся в состоянии холодной остановки. Объекты станции объединены во ФГУП «Запорожская АЭС» и находятся в собственности РФ. Оператором является АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», учрежденное АО «Росэнергоатом».

Территориальный вопрос

Вторым проблемным пунктом Келлог назвал территорию Донецкой народной республики. Россия объявила о включении ДНР в свой состав в 2022 году. Киев, в свою очередь, настаивает на полном восстановлении территориальной целостности страны, включая Донецкую и Луганскую области, а также Херсон и Запорожье.

Американские официальные лица, включая президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, в последние недели активно обсуждают возможный план урегулирования, однако Вашингтон подчеркивает, что решение территориального вопроса должно быть найдено сторонами в ходе переговоров. Как сообщала Axios, в администрации США рассматривают несколько вариантов будущего статуса территорий, но окончательной согласованной формулы пока нет.

В последние недели американские представители неоднократно указывали на наличие прогресса в дипломатических контактах. Глава Пентагона Пит Хегсет и президент США Дональд Трамп заявляли, что ситуация вокруг Украины движется в сторону обсуждения долгосрочного урегулирования, хотя сроки и структура возможного соглашения остаются неопределенными.

По данным The Wall Street Journal, Вашингтон переработал рабочую версию своего плана, который изначально состоял из 28 пунктов, после серии консультаций с Киевом. В ходе этих обсуждений стороны затрагивали вопросы территорий и возможных будущих механизмов урегулирования.

Декабрьский раунд обсуждений

4 и 5 декабря в Майами прошел новый раунд переговоров между делегациями США и Украины. Как сообщал портал Axios, первая встреча состоялась вечером 4 декабря, после чего обсуждения продолжились на следующий день. По данным Reuters, стороны договорились продолжить консультации и 6 декабря.

Обсуждения касались рамок мер безопасности, возможных механизмов сдерживания и вопросов постконфликтного восстановления. Американская сторона назвала диалог «конструктивным» и подтвердила, что консультации будут продолжены.

По данным Bloomberg, переговоры не привели к существенному прорыву, однако стороны согласовали необходимость дальнейшей работы над проектом мирного плана.