На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники ВСУ атаковали север Ростовской области

Слюсарь: дроны ВСУ атаковали север Ростовской области, повреждена ЛЭП
true
true
true
close
Shutterstock

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали север Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. Военные ВС РФ уничтожили вражеские дроны в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. Чиновник отметил, что никто из людей не пострадал.

Также он заявил, что в Чертковском районе была повреждена ЛЭП. В результате без электроснабжения оказались село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны.

«В поселке электроснабжение ночью оперативно восстановлено. Работы в хуторах начнут в светлое время суток. В хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома», — добавил губернатор.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что дроны ВСУ атаковали Тульскую область. По словам местных жителей, громкие взрывы были слышны в городах Новомосковске и Алексине.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами