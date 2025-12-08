Беспилотники ВСУ атаковали север Ростовской области

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали север Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. Военные ВС РФ уничтожили вражеские дроны в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. Чиновник отметил, что никто из людей не пострадал.

Также он заявил, что в Чертковском районе была повреждена ЛЭП. В результате без электроснабжения оказались село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны.

«В поселке электроснабжение ночью оперативно восстановлено. Работы в хуторах начнут в светлое время суток. В хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома», — добавил губернатор.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что дроны ВСУ атаковали Тульскую область. По словам местных жителей, громкие взрывы были слышны в городах Новомосковске и Алексине.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.