На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

Эксперт Бахвалова: гирлянды с лампами накаливания — самые опасные
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Современные новогодние гирлянды могут создать не только праздничное настроение, но и серьезную угрозу, если подойти к их выбору безответственно. Самую большую опасность представляют традиционные гирлянды с лампами накаливания. При работе они сильно нагреваются — до 60–70°C, что может привести к возгоранию бумажных украшений, штор или сухой хвои.

Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова.

«Современные светодиодные гирлянды безопаснее — они почти не нагреваются и потребляют меньше электроэнергии. Их срок службы в десятки раз дольше, чем у ламп накаливания», — объяснила она.

Эксперт обратила внимание на важные параметры при выборе гирлянды.

Защита от влаги. Для улицы подходят только гирлянды с маркировкой IP44 и выше — они имеют специальные уплотнители и двойную изоляцию. Комнатные модели (IP20) на улице быстро выходят из строя.

Качество проводов. Дешевые гирлянды часто оснащаются тонкими проводами, которые перегреваются. Качественные изделия имеют медные провода сечением 0,75–1,0 мм².

Наличие сертификации. Ищите на упаковке маркировку ТР ТС 004/2011 — это гарантия того, что гирлянда прошла проверку на безопасность.

«Особую осторожность нужно проявлять с беспроводными гирляндами на литиевых батареях — при перегреве они могут воспламениться. Не оставляйте их включенными на ночь и не превышайте время зарядки. Регулярно проверяйте гирлянды: потемнение изоляции или запах гари сигнализируют о необходимости замены. Не вешайте иллюминацию вплотную к шторам и легковоспламеняющимся украшениям», — посоветовала она.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать праздник не только красивым, но и безопасным.

Ранее выяснилось, что елки и гирлянды в офисе грозят российским компаниям штрафами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами