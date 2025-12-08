Россиянам объяснили, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

Современные новогодние гирлянды могут создать не только праздничное настроение, но и серьезную угрозу, если подойти к их выбору безответственно. Самую большую опасность представляют традиционные гирлянды с лампами накаливания. При работе они сильно нагреваются — до 60–70°C, что может привести к возгоранию бумажных украшений, штор или сухой хвои.

Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова.

«Современные светодиодные гирлянды безопаснее — они почти не нагреваются и потребляют меньше электроэнергии. Их срок службы в десятки раз дольше, чем у ламп накаливания», — объяснила она.

Эксперт обратила внимание на важные параметры при выборе гирлянды.

Защита от влаги. Для улицы подходят только гирлянды с маркировкой IP44 и выше — они имеют специальные уплотнители и двойную изоляцию. Комнатные модели (IP20) на улице быстро выходят из строя.

Качество проводов. Дешевые гирлянды часто оснащаются тонкими проводами, которые перегреваются. Качественные изделия имеют медные провода сечением 0,75–1,0 мм².

Наличие сертификации. Ищите на упаковке маркировку ТР ТС 004/2011 — это гарантия того, что гирлянда прошла проверку на безопасность.

«Особую осторожность нужно проявлять с беспроводными гирляндами на литиевых батареях — при перегреве они могут воспламениться. Не оставляйте их включенными на ночь и не превышайте время зарядки. Регулярно проверяйте гирлянды: потемнение изоляции или запах гари сигнализируют о необходимости замены. Не вешайте иллюминацию вплотную к шторам и легковоспламеняющимся украшениям», — посоветовала она.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать праздник не только красивым, но и безопасным.

