В России снизилась заболеваемость бесплодием

Мурашко: в РФ за шесть лет снизилась заболеваемость бесплодием у женщин и мужчин
brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

В России заболеваемость бесплодием за шесть лет снизилась у женщин на 9,5%, у мужчин — на 22%. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, заболеваемость бесплодием в стране «в среднем практически не меняется и соответствует общей популяционной частоте». Сейчас этот показатель «немного вырос» из-за проведения репродуктивной диспансеризации. Он составляет около 7–8%, заявил министр.

«В целом же по стране за последние шесть лет заболеваемость женским бесплодием снизилась на 9,5%, мужским — на 22,2%. Нужно иметь в виду, что диагноз этот ставят тем, кто хочет иметь детей, но по каким-то причинам не получается, он выставляется в течение года, если беременность не наступила», — сказал Мурашко.

Он отметил, что врач задает эти вопросы на репродуктивной диспансеризации.

До этого ассистент кафедры урологии и андрологии имени академика Н.А. Лопаткина Института хирургии Пироговского Университета Иван Павлов заявил о стабильно высокой и даже растущей распространенности бесплодия в России.

Ранее был выявлен неожиданный фактор, мешающий росту рождаемости в России.

